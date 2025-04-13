Москва, 13 апреля, 2025, 20:34 — ИА Регнум. В студии в Москве во время фотосессии певца Олега Газманова произошёл пожар. Об этом музыкант сообщил в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Газманов отметил, что «в силу определённых причин» не хотел ехать на эту фотосессию, и предчувствие его не обмануло.

«На студии, где должна была быть съёмка, случился пожар. И это не метафора, не фигура речи. Огонь, дым, эвакуация. Команда еле успела выскочить!» — рассказал певец.

Позднее он рассказал, что эвакуация проходила в дыму, «почти на ощупь», и некоторые переживали панику. Часть светового оборудования студии сгорела, но все остались живы, отметил Газманов.

«Благодаря эффективной и оперативной работе спецслужб МЧС и непосредственно самих пожарных возгорание было моментально ликвидировано, что позволило сохранить дорогостоящее оборудование, а самое главное — жизни людей. Спасибо за ваш доблестный труд!» — написал певец.

Как передавало ИА Регнум, в январе сообщалось, что покинувший Россию музыкант Илья Лагутенко лишился дома стоимостью 2,8 млн долларов в американском штате Калифорния, где в то время бушевали пожары. Речь идёт об одноэтажном коттедже площадью 204 кв. м, построенном в 1963 году. В 2022 году расположенный на побережье особняк начали перестраивать. По состоянию на осень 2024 года был готов только каркас.

Из-за пожаров в Калифорнии лишились недвижимости многие знаменитости, в том числе голливудские звёзды Энтони Хопкинс и Джон Гудмен. Прибрежный город Малибу, популярный курорт с песчаными пляжами, сгорел почти полностью. Пожар охватил и голливудские холмы.