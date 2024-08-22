Москва, 22 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Ко Дню Государственного флага России звёзды эстрады записали клип группы «Любэ» на песню «За тебя, Родина-мать».

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Николай Расторгуев

В записи видео приняли участие певцы Николай Расторгуев, SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Александр Ф. Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Кирилл Андреев из «Иванушек» и «Город 312», которые вместе исполнили эту композицию.

Видеорядом к ролику стали достопримечательности России и моменты со спортивными победами российских спортсменов.

Композицию создал Игорь Матвиенко для группы «Любэ» к сочинской Олимпиаде. Клип появился при участии продюсерского центра «Интеграция» и центра Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, Олег Газманов поздравил жителей России с Днём Государственного флага новой песней «Русский мир». В Сети также появился клип к этой композиции. Певец поблагодарил все регионы страны и всех, кто принял участие в его создании.

День Государственного флага России установлен в 1994 году указом экс-президента России Бориса Ельцина и ежегодно отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу России — национальному триколору. Официально флаг утвердили в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.