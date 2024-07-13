Москва, 13 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Радио «Гордость» в прямом эфире запустило всероссийский флешмоб #НасНеЗаблокировать в поддержку отечественных исполнителей, которых западные платформы пытаются вытеснить из медиапространства. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал радиостанции.

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

«Акция проводится в поддержку патриотичных российских артистов, которых западные платформы пытаются вытеснить из своего медийного пространства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо включить в любом стриминговом сервисе для прослушивания музыки произведения отечественных исполнителей, таких как SHAMAN (Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Полина Гагарина, Олег Газманов и Юлия Чичерина, после чего распространить в социальных сетях под указанным хештегом скриншот воспроизведённой композиции.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 2020 года видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, заблокировал более 200 российских каналов. Отмечалось, что модерация сервиса заблокировала в том числе страницы отечественных исполнителей, писателей и других авторов, высказывающих в поддержку России.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова, Полины Гагариной, Юлии Чичериной и Григория Лепса. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в санкционный список в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя принятие 14-го пакета санкций в отношении РФ, подчеркнул, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями.