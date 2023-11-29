Москва, 29 ноября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Народный артист России, певец, композитор Олег Газманов в беседе сИА Регнум назвал большой честью факт того, что российские бойцы слушают его песни на фронте и деморализуют тем самым противника.

Кадр из видео

Так артист отреагировал на появившееся в Сети видео, снятое одним из военных Вооружённых сил Украины. В ролике он жалуется, что российские бойцы по утрам громко включают песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!» и будят тем самым украинских военнослужащих.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849467" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Для меня большая честь, что наши воины деморализуют противника и воюют под мои песни. Патриотические песни, конечно, очень нужны, и в мирное время, и особенно во время военных действий… Сейчас появляется, и уже появился запрос на патриотические песни. Появляются новые артисты в этом жанре. Мы их уже слышим», — сказал Газманов ИА Регнум.

Певец напомнил, что во время тяжёлых периодов российской истории появлялись важные и вдохновляющие солдат песни. И наши предки выходили из окопов и шли на танки с этими песнями и побеждали.

«Я очень рад, что в моём фактически народном движении «Родники» появилось около 20 тыс. таких песен. Мы видим как они помогают нашим воинам», — заключил артист.

23 ноября ВЦИОМ показал итоги опроса, согласно которым граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Дронов и Газманов также вошли в топ-3 музыкантов, которыми гордятся граждане России.