Красногорск, 13 февраля, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Автор-исполнитель, народный артист России Олег Газманов объяснил отмену своих концертов в Подмосковье отсутствием заключённого с ним договора. Об этом музыкант написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Газманов

«В связи с отсутствием заключённого со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленограде 10 февраля и Красногорске 11 февраля, к огромному сожалению, вынужден сообщить о невозможности моего участия», — объяснил Газманов.

Он выразил уверенность, что выступления в этих городах получится провести позднее. Певец обратился к своим поклонникам с просьбой понять его и поддержать.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января певец Олег Газманов, телеведущий Дмитрий Губерниев и актёр Сергей Гармаш вошли во вторую часть списка доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Первую часть списка составили 346 человек.

Украинские военные просыпаются по утрам под песню Олега Газманова «Вперед, Россия», которую на высокой громкости транслируют со своих позиций российские бойцы. Звуки песни Газманова вызывают негодование у украинских военных. Автор назвал большой честью тот факт, что российские военные слушают его песни на фронте и деморализуют тем самым противника.