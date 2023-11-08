Москва, 8 ноября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность артисту Родиону Газманову за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Об этом говорится в распоряжении российского президента на официальном сайте правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Кроме того, благодарность получили лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, артистка Аглая Шиловская, музыкантка Вероника Кожухарова и член общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрей Коробцов.

Родион Газманов родился 3 июля 1981 года в семье известного музыканта Олега Газманова. В 2003 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ. Создал группу «ДНК», гастролировал в Москве и Санкт-Петербурге, участвует в концертах и акциях совместно со своим отцом и коллективом «Эскадрон».

Как передавало ИА Регнум, ранее российский лидер наградил народного артиста Николая Баскова орденом Почёта. В тексте указа президента отмечено, что Басков удостоен награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».