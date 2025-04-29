Москва, 29 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Российский певец Олег Газманов выпустил песню «Последний Ветеран», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

кадр из видео

«Эта песня — о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962159" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Олег Газманов выпустил песню «Последний Ветеран», посвященную 80-летию Победы

Центральной фигурой произведения стал последний ветеран Великой Отечественной войны, которому уже больше 100 лет. В строках песни говорится о том, что он придет к Вечному огню, чтобы вспомнить тех, кто прошел этот путь вместе с ним, кто воевал и отдал жизнь за Победу.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля проект «Победители» выпустил уникальный цикл интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченный к 80-летию Победы. Целью проекта стало сохранение памяти и передача опыта общения с участниками исторических событий новым поколениям. При этом средний возраст ветеранов, участвующих в интервью, составил 100 лет.

29 апреля проект «Столица Сибири — Родина Героев» оживил героев, защищавших родину во Второй Мировой войне, с помощью нейросетей. Так, трижды Герой Советского Союза, летчик, уроженец Новосибирска Александр Покрышкин рассказал свою историю в видео-формате, а нейросети воссоздали его внешность, голос и мимику.