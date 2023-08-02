Москва, 2 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В креативно-образовательном центре президентского фонда культурных инициатив состоялась встреча народного артиста России Олега Газманова с финалистами конкурса патриотической песни национального проекта «Родники», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Михаил Метцель/ТАСС Олег Газманов

В формате творческой лаборатории организаторы и участники из разных регионов России сформировали концепцию финального гала-концерта конкурса в Ставрополе, а также обсудили сам проект и планы на будущее.

По словам авторов проекта, идея о его создании зародилась 15 лет назад, однако тогда она не нашла поддержки среди партнёров и сообщества.

«Сейчас пришло время — все начали думать о том, как воспитывать молодёжь. Песни о нашей стране помогут в этом», — рассказал Газманов во время пресс-подхода.

Создавая проект, отметил Газманов, организаторы думали, что на конкурс пришлют около 500 песен, однако за 8 месяцев поступило больше 12 тысяч песен, сейчас их уже свыше 20 тысяч.

«Ощущение, что мы хотели объединить «Родники» в реку, а просто прорвалась плотина, появилось огромное количество песен. Причём объективно они хорошие, и концентрация хороших, качественных песен превышает все самые смелые мечты», — прокомментировал он.

По мнению Газманова, «Родники» должны работать как экосистема — если, к примеру, певец исполняет песню, в которой некачественно подобраны слова, к делу подключится поэт, который поможет их поправить. Благодаря проекту и взаимодействию участников появится возможность сформироваться хорошим музыкальным проектам.

Часть встречи была посвящена предстоящему гала-концерту в Ставрополе, он пройдёт в середине сентября.

«Многие выйдут на большую сцену впервые. Это большое испытание для многих начинающих артистов. От того, как получится справиться, зависит судьба. Вы должны обязательно пройти этот путь, избавиться от стандартов, от мыслей о том, что у артистов все всегда красиво. Верю, что вы справитесь», — напутствовал финалистов конкурса Газманов.

Он отметил, что участники будут выступать на гала-концерте вживую.

Организаторы рассказали и о режиссерской части гала-концерта. Каждый номер будет по-своему уникален. Так, например, в одном из выступлений будет задействован хор. Перед концертом на протяжении трёх дней в Ставрополе все артисты будут усиленно готовиться вместе с режиссёром.

В планах проекта — запуск в марте 2024 года «Родники. Дети», в котором смогут принять участие юные артисты до 18 лет. Наставниками ребят выступят старшие участники, вместе с ними дети выйдут на сцену.

Важным этапом развития проекта станет открытие собственного лейбла и радиостанции. Олег Газманов рассказал, что сегодня существует большая проблема — зачастую на радио не слышат запросы большинства.

«Люди хотят слушать другие песни», — отметил артист.

В пример он привёл отказ одной из станций транслировать музыку для участников СВО. «Это будет наш творческий фронт в непростое время», — подытожил артист.

Многие артисты выражали свою благодарность за возможность быть услышанным, отметили особенный подход организаторов конкурса к молодым артистам, поддержку и внимание к каждому. Некоторые участники поделились личными историями. Так автор и исполнитель песни «Брат, держись!» Дмитрий Клычков рассказал, что после творческой встречи он сразу отправится на фронт.

«Мы делаем великое дело, друзья», — отметил артист.

В финал проекта «Родники» прошли 32 артиста из 11 регионов России. Победитель будет определён путём народного голосования на гала-концерте в Ставрополе в сентябре. Ещё пятерых победителей выберет жюри конкурса.

Как ранее передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) сообщили, что проект «Родники» получил почти 17 млн рублей. Согласно опубликованным данным, заявку на грант подавал благотворительный фонд «Равенство возможностей», занимающийся реализацией проекта.