Материалы с тегом «Олег Дерипаска»
На Украине сообщили о поступлении в бюджет арестованных средств Дерипаски
В бюджет Украины поступили 32 млн гривен (около 75 млн рублей), арестованные в результате применения санкций против граждан России, это первый случай поступления средств по такой статье, сообщил 31 января глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль. «Впервые санкционные деньги начинают работать...
31 января 2024
Дерипаска спрогнозировал сроки завершения СВО на Украине
Конфликт на Украине завершится не раньше мая 2025 года. Такой прогноз сделал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдёт с 15 до 19 января. Он подчеркнул, что конструктивной беседы по ситуации на Украине на...
14 января 2024
Дерипаска оценил последствия санкций США и Евросоюза
Санкционная политика Соединённых Штатов и европейских стран привела к тому, что расчёты в юанях в мире за последний год выросли в два раза, сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о...
6 декабря 2023
Дерипаска заявил, что скачок цен на энергию приведёт Германию на паперть
У граждан Германии и предпринимателей этой страны резко выросли расходы на электроэнергию и газ, что может привести некогда преуспевающую экономику Германии «на паперть», заявил 24 ноября предприниматель Олег Дерипаска. «Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ...
24 ноября 2023
Дерипаска предупредил о возможном снижении экспортных доходов России
Мировые цены на некоторые биржевые товары в 2024 году могут значительно снизиться, и если это произойдёт, то бюджет России может недополучить 10–12 трлн рублей, заявил 23 ноября предприниматель Олег Дерипаска. «Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка», цены на все биржевые товары...
23 ноября 2023
Суд обязал Тинькова выплатить Дерипаске 20 млн рублей
Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей предпринимателю Олегу Дерипаске по его иску о защите чести и достоинства, сообщил 11 октября адвокат Дерипаски Алексей Мельников. «Суд признал несоответствующей действительности распространённую Тиньковым информацию, обязал её удалить и...
11 октября 2023
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века
Миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия доказала устойчивость к западным санкциям. Он считает, они неэффективны — российский бизнес и госструктуры адаптировались к рестрикциям Запада. «Я всегда сомневался в санкциях — в этом wunderwaffe. Это своего рода инструмент XIX века. Мы не...
26 сентября 2023
Дерипаска заявил о медленном, но верном возвращении в РФ выведенных активов
Выведенные за рубеж многомиллиардные активы «деловых русичей» медленно, но верно возвращаются в Россию, сообщил 14 сентября российский миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале. «Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства. — Прим. ред.) за деньгами деловых русичей и...
14 сентября 2023
Дерипаска рассказал о количестве банков США, которым грозит банкротство
Российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков. По словам предпринимателя, первые пять финансовых учреждений уже обанкротились. В своём Telegram-канале Дерипаска написал, что «было прикольно» в последние годы слушать...
24 мая 2023
Дерипаска спрогнозировал конец доминирования доллара США через пять лет
Доллар США через пять лет перестанет быть доминирующей мировой валютой. Такое мнение 23 апреля высказал российский миллиардер Олег Дерипаска в Telegram-канале. Как отметил миллиардер, ещё пять-семь лет назад гегемония американского доллара в мировых расчётах и финансовых операциях выглядела...
23 апреля 2023