Москва, 14 сентября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Выведенные за рубеж многомиллиардные активы «деловых русичей» медленно, но верно возвращаются в Россию, сообщил 14 сентября российский миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Олег Дерипаска

«Охота американских олигархов из deep state (глубинного государства. — Прим. ред.) за деньгами деловых русичей и русских промышленников не прекращается, но однозначно приводит только к двум результатам», — написал он.

По его словам, от 500 млрд до 1 трлн долларов или евро, которые инвестировали россияне на Западе в активах, акциях, недвижимости, банковских счетах, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию и являются неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности.

Как передавало ИА Регнум, по данным агентства Bloomberg, сумма активов российских предпринимателей, которая была выведена с февраля 2022 года из Европы в Россию и дружественные страны, достигает 50 млрд долларов.

Агентство добавило, что одними из первых были переведены из Швейцарии и с Кипра в Россию семейные активы миллиардеров Андрея Гурьева и Виктора Рашникова, миллиардер Игорь Алтушкин последовал за ними позже.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к бизнесменам, которые столкнулись с прессингом на Западе, заявил, что надежнее вкладывать капиталы в России. Глава государства отметил, что это касается и масштабных инфраструктурных проектов, и локальных проектов городского развития туризма. Не наступайте дважды на одни и те же грабли, подчеркнул российский лидер.

Одна из причин того, что российский бизнес начал частичную репатриацию капиталов из Европейского союза, это попытка избежать двойного налогообложения, заявил корреспонденту ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов.