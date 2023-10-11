Москва, 11 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Суд обязал бизнесмена Олега Тинькова выплатить 20 млн рублей предпринимателю Олегу Дерипаске по его иску о защите чести и достоинства, сообщил 11 октября адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Сергей Бобылев/ТАСС Олег Дерипаска

«Суд признал несоответствующей действительности распространённую Тиньковым информацию, обязал её удалить, и взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных убытков», — цитирует Мельникова ТАСС.

О подаче Дерипаской иска о защите чести и достоинства сообщалось в августе 2022 года. Иск был подан в Усть-Лабинский суд Краснодарского края. Соответчиком по иску адвокаты Дерипаски просили привлечь компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку именно в принадлежащих ей социальных сетях Тиньков распространил информацию, являющуюся, по мнению Дерипаски, не соответствующей действительности и оскорбительной.

Дерипаска просил взыскать с Тинькова 2 млрд рублей. В публикации, о которой идёт речь, Тиньков назвал его нечестным человеком.

В июле 2023 года ИА Регнум сообщало, что власти Великобритании сняли санкции с Тинькова. В его отношении перестали действовать ограничения, связанные с арестом активов и запретом на оказание трастовых услуг. Ранее Тиньков просил Лондон снять с него санкции, а также сделал ряд острых антироссийских заявлений.

В сентябре 2022 года американские прокуроры заочно предъявили Дерипаске обвинения в нарушении санкций. Ранее Вашингтон внёс предпринимателя в чёрный список из-за якобы имевшего места вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США.