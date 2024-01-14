Москва, 14 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Конфликта на Украине завершится не раньше мая 2025 года. Такой прогноз сделал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя начало работы Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдёт с 15 до 19 января.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Он подчеркнул, что конструктивной беседы по ситуации на Украине на этом мероприятии в Швейцарии не получится, так как на ней не будет российской делегации.

«Конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся», — написал Дерипаска в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, заместить генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ 12 января заявил, что украинский конфликт будет длиться ещё долго и не завершится в 2024 году. При этом он допустил, что боевые действия не прекратятся и в 2025 году. Он отметил, что в альянсе пока не наблюдают возможности одержать решающую победу каким-либо путём.

Джоанэ уточнил, что организация ожидает затяжного противостояния, которое будет сопровождаться наступлениями и контрнаступлениями, а также взятием под контроль территорий или их потерей.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Россия не закончит конфликт на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова. Он добавил, что вмешательство Запада никак не поможет киевскому режиму, поскольку никто не готов действительно напрямую помогать украинцам в конфликте с Россией.

Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что предстоящая зима будет для ВСУ весьма сложной, а 2024 год — сложнее, чем два предыдущих. При этом, по его мнению, рано или поздно военный конфликт закончится переговорами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что спецоперация завершится, когда все её цели будут достигнуты. Он отметил, что чётких временных планов по этому вопросу нет.

При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия готова использовать мирный путь как средство достижения целей СВО, иначе задачи спецоперации можно выполнить с помощью военных средств.