Москва, 5 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. За последние несколько лет на фоне сложной экономической ситуации многие благотворительные НКО столкнулись с падением объемов финансирования. Особенно это коснулось тех, кто в своей деятельности рассчитывал на массового благотворителя — частных лиц, не обладающих крупным состоянием, оказывающих небольшую, но регулярную поддержку. Однако в системной благотворительности ситуация после небольшого ухудшения в 2022 году стабилизировалась, и крупный бизнес продолжает помогать в решении социальных проблем и реализовывать культурные и образовательные программы.

Admoblkaluga.ru Некоммерческие организации

За 2022–2024 годы сектор благотворительности претерпел изменился. Сложная экономическая ситуация в России и уход многих иностранных компаний, которые включали ESG-принципы в свою стратегию, привел к тому, что многие фонды и благотворительные НКО пересмотрели источники финансировании.

Как следует из данных исследования «Итоги 2023 года для НКО», сократился реальный объем пожертвований, в том числе от массового благотворителя. Это связано с ростом цен, который увеличил финансовую нагрузку на россиян.

На снижение активности частных доноров также повлияло прекращение работы в стране международных платежных систем. НКО потратили значительные усилия на восстановление баз пожертвователей.

ИА REGNUM Благотворительность

Между тем, по данным того же исследования, 78% НКО, которые сообщили о снижении бюджета, также отметили рост объема работы, а у 59% выросло число благополучателей. Кроме того, общий рост цен увеличил финансовую нагрузку и на организации.

Прекращение работы в России некоторых популярных социальных сетей привело к тому, что фондам стало сложнее донести до аудитории информацию о своей деятельности, свои успехи и потребности. Тем, кто ориентировался в своей работе преимущественно массовый фандрайзинг, пришлось столкнуться с трудностями, либо оперативно диверсифицировать источники поступления средств. О снижении частных пожертвований говорит 31% опрошенных исследователями Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Гораздо большую стабильность в работе показали фонды, которые ориентированы на системную помощь и долгосрочное планирование. Несмотря на то, что в 2022 году в связи с уходом многих компаний и экономической нестабильностью многие социальные проекты были заморожены, уже 2023 году зафиксирована положительная тенденция, а к концу этого периода сфера окончательно стабилизировалась.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Многие бизнес-площадки стали посредниками в привлечении средств частных доноров. Они прививают пользователям культуру пожертвований, встраивая их в ежедневные транзакции клиентов. НКО учитывают эти средства как поступления от частных лиц, однако бизнес в данном случае играет ключевую роль в привлечении финансов.

Кроме того, за последние несколько лет всё больше компаний стали относиться к корпоративной благотворительности как к отдельному направлению, требующему профессионального управления и специальной документации. Системная благотворительность отличается от адресной именно тем, что предоставляет не разовую помощь индивидуальному благополучателю, а постоянно — системно — способствует решению проблемы, будь то лекарственное обеспечение детей с онкологией, чистота воды в Байкале или помощь одиноким старикам. Благодаря этому фонды, которые получают такую системную поддержку, могут позволить себе долгосрочное планирование и чувствовать себя уверенными в завтрашнем дне.

Kremlin.ru Геннадий Тимченко

Общий объем средств, направленных на благотворительность в 2022 году составили 405 млрд руб., из которых пожертвования частных лиц — это 89-120 млрд рублей, по данным Frank RG. Чуть более четверти всех пожертвований частных лиц составляют пожертвования благотворителей с капиталом от $1 млн. Несмотря на экономические трудности последних двух лет, российские бизнесмены продолжают оказывать значительную поддержку благотворительным фондам, а также активно направляют средства в фонды целевых капиталов (эндаументы), которые обеспечивают деятельность НКО в долгосрочной перспективе.

Около 55% целевого капитала на конец 2023 года составляют активы фонда Потанина — около 157 млрд руб. Структура целевых капиталов фонда позволила ему стать полностью независимым от ежегодных пожертвований, что гарантирует его стабильность, отмечается в исследовании Frank RG.

Kremlin.ru Алишер Усманов

В свою очередь, чистые активы фонда Елены и Геннадия Тимченко на конец 2023 года составили 2,9 млрд руб., а расходы на программную деятельность за год — 371,8 млн руб.

Фонды Потанина и Тимченко также лидируют по объемам поддержки НКО, не сокращая при этом остальные свои действующие программы.

Бюджет фонда Усманова в 2023 году составил 1,7 млрд руб., из которых 204,3 млн руб. ушло на адресную помощь, а 181,2 млн руб. — на развитие регионов.

PAO Severstal Алексей Александрович Мордашов

Аналогичная тенденция сохраняется и в 2024 году. Так, лидерами рейтинга RAEX корпоративных и частных НКО по уровню партнерского потенциала снова стали Фонд Потанина, Фонд Тимченко и фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. Из других крупных фондов — «Дорога к дому» Алексея Мордашова и «Вольное дело» Олега Дерипаски, которые также оказывают значимую поддержку регионам и их жителям через свои благотворительные, образовательные и культурные программы и направления работы.

Например, «Вольное дело» помогало с эвакуацией жителям Курской области. Также такие фонды ведут сборы на адресную помощь военнослужащим и на их реабилитацию по возвращении домой.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Крупные компании также реализуют свои благотворительные и социальные программы, которые порой трудно отделить друг от друга. Например, «Норникель» Потанина по итогам 2023 года потратил на программы устойчивого развития рекордные 43,7 млрд руб — или около 30% своей выручки. Социальные инвестиции «Северстали» за 2023 год составили 3,9 млрд руб., при этом Алексей Мордашов выделил через компанию «Северсталь» поддержку фонду «Дорога в жизнь» в размере 121,4 млн руб на текущий год. Корпоративный фонд РУСАЛа «Центр социальных программ» (ЦСП) в 2023 году потратил на целевые мероприятия 3,3 млрд руб. А компания Fonbet за 2023 год потратила более 150 млн рублей на поддержку различных социальных проектов и благотворительных фондов.

Tambov.gov.ru В 2019 году пять некоммерческих организаций получают возмещение за оказанные услуги в виде субсидии

Социально ответственный маркетинг в крупных корпорациях сегодня работает в плюс как самими компаниям, так и НКО. Компании через благотворительные программы могут четко обозначить свою социальную миссию, сплотить сотрудников, сохранять лояльность клиентов. В свою очередь, НКО благодаря такому сотрудничеству становятся более узнаваемыми, могут донести информацию о своих программах до более широких слоев населения. Такое сотрудничество, как показала российская современная практика, перспективно с точки зрения решения задач системной благотворительности.