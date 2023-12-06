Москва, 6 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Санкционная политика Соединённых Штатов и европейских стран привела к тому, что расчёты в юанях в мире за последний год выросли в два раза, сообщил российский миллиардер Олег Дерипаска.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики», — написал он в Telegram-канале.

Дерипаска выразил мнение, что объёмы сделок, оплаченных в юанях, через четыре года превзойдут объём операций в евро, на этом санкции можно будет считать «законченным упражнением».

Как сообщало ИА Регнум, в ЦБ РФ считают, что китайская валюта играет всё большую роль как в российской экономике, так и в предпочтениях частных инвесторов. Согласно данным Банка России, сохраняется мощная тенденция по увеличению доли юаня в расчётах на внешнем и внутреннем рынках (включая фондовый).

Американские экономисты тем временем сообщали о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Некоторые эксперты отмечали, что это связано в том числе и с использованием доллара в санкциях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил, что всё больше стран переходят на расчёты в национальных валютах и остановить этот процесс уже невозможно..