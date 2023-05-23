Москва, 24 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

По словам предпринимателя, первые пять финансовых учреждений уже обанкротились.

В своём Telegram-канале Дерипаска написал, что «было прикольно» в последние годы слушать заявления американских аналитиков о предстоящем экономическом кризисе в Китае.

«Однако всё это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле», — написал бизнесмен.

Дерипаска уверен, что драма уже началась, а проблемы с долговыми обязательствами казначейства, подъёмом потолка американского госдолга — это одна из прелюдий.

Как сообщало ИА Регнум, на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7 президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт. Он также сказал, что изучает возможность применения президентских полномочий для избежания дефолта.