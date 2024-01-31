Киев, 31 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В бюджет Украины поступили 32 млн гривен (около 75 млн рублей), арестованные в результате применения санкций против граждан России, это первый случай поступления средств по такой статье, сообщил 31 января глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

Сергей Бобылев/ТАСС Олег Дерипаска

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен уже поступили в государственный бюджет», — написал Коваль на своих страницах в социальных сетях.

Были арестованы, в частности, сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из компаний, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.

Санкционный список, в который попали Сальдо и Дерипаска, был утверждён советом национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2022 года, позднее меры были введены в действие указом главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года Зеленский расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, «вредящих» интересам Украины. В опубликованных документах фигурировали 51 физическое лицо и 134 компании. В их числе не только российские юрлица, но и фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии. Так, в чёрный список попали уроженец Одессы с британским гражданством миллиардер Леонард Блаватник и днепропетровский предприниматель Вадим Ермолаев. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на их вывод за пределы Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и транзита ресурсов.

В новый санкционный список Украины, утверждённый в ноябре 2023 года, были включены 147 физических и 303 юридических лица, в основном из России. В списке фигурировали начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Кроме того, санкции были введены против бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина.