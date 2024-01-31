На Украине сообщили о поступлении в бюджет арестованных средств Дерипаски
В Киеве сообщили о поступлении в бюджет арестованных средств Сальдо и Дерипаски
Киев, 31 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В бюджет Украины поступили 32 млн гривен (около 75 млн рублей), арестованные в результате применения санкций против граждан России, это первый случай поступления средств по такой статье, сообщил 31 января глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль.
«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен уже поступили в государственный бюджет», — написал Коваль на своих страницах в социальных сетях.
Были арестованы, в частности, сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из компаний, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске.
Санкционный список, в который попали Сальдо и Дерипаска, был утверждён советом национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2022 года, позднее меры были введены в действие указом главы киевского режима Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года Зеленский расширил санкции в отношении физических и юридических лиц, «вредящих» интересам Украины. В опубликованных документах фигурировали 51 физическое лицо и 134 компании. В их числе не только российские юрлица, но и фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии. Так, в чёрный список попали уроженец Одессы с британским гражданством миллиардер Леонард Блаватник и днепропетровский предприниматель Вадим Ермолаев. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на их вывод за пределы Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и транзита ресурсов.
В новый санкционный список Украины, утверждённый в ноябре 2023 года, были включены 147 физических и 303 юридических лица, в основном из России. В списке фигурировали начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Кроме того, санкции были введены против бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра финансов России Алексея Кудрина.