Берлин, 24 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. У граждан Германии и предпринимателей этой страны резко выросли расходы на электроэнергию и газ, что может привести некогда преуспевающую экономику Германии «на паперть», заявил 24 ноября предприниматель Олег Дерипаска.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой и (создаст. — Прим. ред.) дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра точно не доведут», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2022 году правительство Германии утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Канцлер Олаф Шольц признавал, что страна ощутила экономические трудности из-за сильной зависимости от экспорта энергоносителей.

В Германии в ближайшем будущем будет значительно сокращаться объём производства ввиду высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле товарами и жёсткой конкуренцией с Китаем, отмечал в сентябре 2023 года старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар.

Институт германской экономики в августе 2023 года спрогнозировал, что из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок ВВП Германии по итогам 2023 года снизится на 0,5%. Эксперты предположили, что в III и IV кварталах года будет наблюдаться спад экономического производства, а по итогам всего года ВВП будет сопоставим с уровнем 2019 года.