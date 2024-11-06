Москва, 6 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах действительно принесёт мир, но вместе с ним и снижение цены на нефть до 50 долларов, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир. Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что сотрудничество России со странами в рамках ОПЕК+ позволяет удержать стабильными цены на нефть. Это помогает обеспечить доходы в государственный бюджет, добавил он.

Трамп в ходе выступления, в котором он заявил о своей победе на выборах, отметил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков 5 сентября усомнился в способности Трампа быстро разрешить конфликт на Украине. Он не исключил, что призывы избранного президента США к переговорам повлияют на решение Киева, однако счёл это маловероятным.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».