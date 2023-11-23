Москва, 23 ноября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Мировые цены на некоторые биржевые товары в 2024 году могут значительно снизиться, и если это произойдёт, то бюджет России может недополучить 10–12 трлн рублей, заявил 23 ноября предприниматель Олег Дерипаска.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Олег Дерипаска

«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка», цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем (году. — Прим. ред.) ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лёд», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию и снижение цен затронет основные экспортные товары России, бюджет может недополучить до 12 трлн рублей, считает он.

Для ускорения экономического роста и борьбы с «самодурством госкапитализма» нужны серьёзные изменения в экономической политике страны, добавил предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 22 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Предполагается, что доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, расходы — 36,66 трлн рублей. Покрывать дефицит бюджета планируется через государственные внутренние заимствования, а также из средств Фонда национального благосостояния. Согласно проекту, ВВП в 2024 году вырастет на 2,3%, до 179,956 трлн рублей, а инфляция составит 4,5%.

В Счётной палате РФ 23 ноября сообщили, что по итогам первых трёх кварталов 2023 года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета снизилась до минимума за 16 лет и составила чуть больше 28% всех поступлений.

Сейчас на мировых рынках нет предпосылок для заметного роста нефтяных котировок, отметил в беседе с ИА Регнум Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в ближайшие годы будет находиться в диапазоне от 29% до 35%, считает эксперт.