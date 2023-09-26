Москва, 26 сентября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия доказала устойчивость к западным санкциям. Он считает, они неэффективны — российский бизнес и госструктуры адаптировались к рестрикциям Запада.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«Я всегда сомневался в санкциях — в этом wunderwaffe. Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке», — заявил миллиардер в интервью изданию Financial Times.

Бизнес оказался «гибким», экономика пострадала гораздо меньше, чем ожидалось, уверен бизнесмен.

Дерипаска отметил, что с санкциями справляются и госпредприятия, — правительство активно инвестирует и увеличивает их мощности.

Что касается санкций как инструмента остановки конфликта на Украине, то, по мнению Олега Дерипаски, ограничения тут не помогут.

«Нет. Нам нужно другое решение», — сказал миллиардер.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США решило исключить из санкционного списка российское предприятие «ОДК-СТАР».

Министерство финансов США 14 сентября добавило в санкционный список десятки физических лиц и компаний из России. Под американские санкции попали Росавтодор, Русская медная компания (РМК), Объединённая металлургическая компания, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», группа «ГАЗ», «АГД Даймондс», «Омсктрансмаш», «Воркутауголь», Globaltrans, банк «Ак Барс», компании, работающие в Арктике, и другие.

Также 14 сентября США ввели санкции в отношении 20 российских граждан, в их числе владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир, председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и его бывшая супруга Ольга Сыроватская, основатель РМК Игорь Алтушкин.