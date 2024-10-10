Москва, 10 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Аэропорты Сочи, Новокузнецка, Красноярска и Южно-Сахалинска по итогам девяти месяцев текущего года демонстрируют рекордные показатели пассажиропотока. Как отмечают специалисты, инвестиции, заложенные общественным деятелем и промышленником Олегом Дерипаской в 2000-х, сегодня способствуют непрерывному росту и развитию транспортных узлов в российских регионах.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Аэропорт Сочи уже не первый год справляется с колоссальными нагрузками. Показатели пассажиропотока в этом аэропорту по итогам девяти месяцев текущего года составляет 11,1 млн человек. Уверенный рост демонстрируют международные направления, объём перевозок на которых в период январь–сентябрь составил 1,27 млн человек. Это на 12% больше, чем годом ранее. Сказалось и открытие новых направлений для туристов из России. Появились и иностранные туристы, желающие увидеть юг России. Прямые чартеры привозили туристов из Бахрейна, Ирана и ОАЭ. Загрузка в них стабильно держалась выше 80%. Как отмечают эксперты, представить такую картину еще 15 лет назад было просто невозможно. Полная реконструкция аэропортовой инфраструктуры, проведенная в 2010 году, когда пассажиропоток был в разы ниже, сейчас обеспечивает транспортную доступность всех южных регионов.

Пассажиропоток одного из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока — аэропорта Красноярска — за первые девять месяцев года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года (более 2,8 млн человек). На международных линиях обслужено более 565 тысяч пассажиров — этот показатель вырос на 34% к трём кварталам 2023 года (более 421 тысячи человек). Одним из ключевых драйверов роста международных авиаперевозок в аэропорту Красноярск в этом году стали рейсы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые пришлось 186 тысяч пассажиров — треть международного трафика. Только рейсов в Китай совершается до четырех в неделю, и аэропорт продолжает расширять полётную программу в этом направлении. В 2015 году в Красноярском крае Олег Дерипаска инициировал ряд комплексных проектов, один из которых — проект интеграции нескольких бизнесов и создания на базе аэропорта краевого центра территории перспективного развития. В 2017 году был построен новый пассажирский терминал с пропускной способностью пять миллионов пассажиров в год.

Компания «Красинвест», построившая в 2017 году новый пассажирский терминал в Красноярске, в 2023 году сдала в эксплуатацию крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке — Южно-Сахалинске. В августе новый терминал отметил год работы, а в сентябре уже встречал миллионного пассажира. Всего за период январь–сентябрь авиагавань обслужила более 1,1 млн пассажиров, что на 10,5% выше показателей 2023 года. По мнению специалистов, учитывая географическую близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающуюся инфраструктуру, Сахалин способен стать одним из центров притяжения для иностранных туристов из Азии и увеличить международный пассажиропоток в более чем десять раз. Таких показателей реально достичь, предоставив статус пятой свободы воздуха для аэропорта Южно-Сахалинска. К такому выводу пришли участники дискуссии «Авиация Дальнего Востока: доступность для людей» на полях Восточного экономического форума в сентябре.

Уникальная ситуация наблюдается и в аэропорту Новокузнецка, где круглый год остаются высокие показатели пассажиропотока. Традиционный летний сезон отпусков новокузнечан сменяется сезоном горнолыжного туризма. Международный аэропорт Новокузнецка (находится под управлением холдинга «Сибирские аэропорты», группа РУСАЛ) в период с января по сентябрь 2024 года обслужил более 439 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года (около 400 тыс.). С появлением нового собственника в 2022 году аэропорт регулярно показывает прирост по пассажиропотоку. Так в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 28% и составил более 534 тыс. пассажиров. По прогнозам 2024 год аэропорт закроет, встретив 600-тысячного пассажира, а в перспективе ближайших лет уверенно войдет в число миллионников.