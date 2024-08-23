Материалы с тегом «НИУ ВШЭ»
Ректор ВШЭ: на Западе ещё поплачут из-за «отмены» российской науки
Правительства на Западе, блокирующие своим вузам взаимодействие с университетами России, ещё поплачут. Об этом 23 заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Отвечая на вопрос, удалось ли науке в России сохранить международные...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ рассказал о помощи студентов «Вышки» фронту
Студенты Высшей школы экономики стараются помогать фронту, некоторые отправляются добровольцами в зону проведения спецоперации, рассказал ректор ВШЭ Никита Анисимов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. «Люди стали ездить, стали реагировать, стали подтягиваться студенты...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ рассказал о желании внешних сил навредить системе образования РФ
Внешнее воздействие на систему образования несёт в себе много рисков, а любая открытая информация может быть использована некими силами во вред, предупредил ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов. Так, он поведал, что в структуре ВШЭ действует исследовательское подразделение...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ: если уйдёт ЕГЭ, в Донбасс никто не поедет учиться
Тема ЕГЭ обсуждается в России не один год, у этого вида выпускных экзаменов есть как ярые противники, так и защитники. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов объяснил, почему в России такой формат проверки знаний...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ рассказал о бесплатном обучении для родственников участников СВО
Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов рассказал о поддержке, которую вуз оказывает абитуриентам, в том числе детям и родственникам бойцов СВО. Так, в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ректор отметил, что в вузе действует программа «Социальный...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ Анисимов об «отмене» российской науки на Западе: ещё поплачут
Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, как университет помогает бойцам СВО и их родственникам, почему у многих россиян сложилось неправильное отношение к ЕГЭ, а также почему не стоит судить о вузе по его выпускникам, ставшим...
23 августа 2024
Ректор ВШЭ: террорист Серебряков был отчислен за неуспеваемость
Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов прокомментировал данные СМИ о том, что обвиняемый в подрве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков является выпускником вуза. Серебряков в середине июля заложил взрывчатку под машину российского военного по заданию СБУ, а потом сбежал...
22 августа 2024