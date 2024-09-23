Москва, 23 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ Александра Дорошенко записала новое видео, в котором продолжила глумиться и оскорбила уже всю Российскую Федерацию. Кадры она опубликовала в своих соцсетях, чем привлекла внимание в том чилсе «Лиги безопасного интернета».

Кадр из видео

Запись ролика девушка начала с «извинений» за свой поступок перед теми, кого это могло оскорбить, но затем дала понять, что не относится к случившемуся серьезно и оскорбила Россию и президента.

Ранее суд в Москве уже оштрафовал Дорошенко за дискредитацию ВС РФ.