Москва, 18 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Во время приёмной кампании 2024 года педагогические направления вошли в число самых популярных. Это следует из результатов исследования, проведённого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Павел Лисицын/РИА Новости

По данным мониторинга, в тройку лидеров по приросту совокупного приёма среди педагогических вузов вошли Уральский государственный педагогический университет (+24,3% к 2023 году), Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (+8,9%) и Алтайский государственный педагогический университет (+8,1%).

Также увеличилось число поступивших в педагогические вузы Красноярска, Волгограда, Воронежа, Дагестана, и Новосибирска.

«Отрадно, что педагогическое направление вновь занимает одну из ведущих позиций во всероссийском рейтинге. По итогам приемной кампании 2024 года оно стало вторым по популярности среди абитуриентов», ― отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он также добавил, что результаты мониторинга показали и интерес выпускников к техническим специальностям. Кравцов подчеркнул, что все школы охвачены единой моделью профориентации, по всем естественно-научным предметам действуют единые программы, расширяются возможности дополнительного образования.

В 2024 году в порядок приёма в вузы России, а также в положение о функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» внесли изменения, касающиеся процесса подачи документов и процедуры зачисления. В частности, изменения коснулись распределения бюджетных мест. Количество мест на бакалавриате сократилось, но увеличилось на магистратуре и специалитете.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко 19 августа сообщил, что во время приёмной кампании 2024 года более миллиона абитуриентов подали в российские вузы свыше 2,8 млн заявлений. По его словам, это на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

В новом учебном году предусмотрено более 620 тыс. бюджетных мест, включая около 30 тыс. в новых регионах. Так, в новых субъектах приём на бюджетные места ведут 39 вузов, включая филиалы.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2025 году в вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления. Он добавил, что 2025 год будет посвящён активным процессам по переходу на новую модель высшего образования.