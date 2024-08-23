Москва, 23 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Внешнее воздействие на систему образования несёт в себе много рисков, а любая открытая информация может быть использована некими силами во вред, предупредил ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов.

ИА Регнум Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов

Так, он поведал, что в структуре ВШЭ действует исследовательское подразделение, которое проделываею большую аналитическую работу в сфере образования. Ряд исследований университет осознанно закрывает от широкой публики, не выпускает в открытый доступ.

«Излишняя открытость любой системы начинает вредить ей самой. Например, вы не найдёте в открытом доступе публикации о том, как проходят торговые платежи с Китаем. И, наверное, нас с вами это не смутит», — отметил Анисимов в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

Он объяснил, что открытые данные по той или иной теме могут быть использованы во вред России. Есть целый список недружественных государств, готовых этим воспользоваться.

«И в них тоже есть специалисты, которые изучают другие государства, как в них устроена система образования, чтобы в них внедриться, повлиять», — предупредил ректор ВШЭ.

Анисимов подчеркнул, что, в случае, например, платежей с Китаем и разработкой другими сранами противодействия такому сотрудничеству, может быть даже меньше вреда, чем от внешнего воздействия на российскую систему образования.

«Любое внешнее воздействие на систему образования — это удар по будущему. И очень сильный», — добавил он.

Ректор ВШЭ также рассказал, нужно ли России сохранять ЕГЭ, и как известный террорист Серебряков был отчислен из «вышки».

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