Москва, 23 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Студентка Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Александра Дорошенко, плюнувшая на плакат с изображением российских военных, оказалась дочерью крупного московского предпринимателя, медиаменеджера Романа Дорошенко, чья компания занималась ранее дистрибуцией журнала «Бурда».

Кадр из видео

Как выяснило ИА Регнум, долгое время Дорошенко был генеральным директором компании ООО «БУРДА ДИСТРИБЬЮШЕН СЕРВИСИЗ». Компания занималась распространением продукции издательского дома «Бурда» в начале 2010-х. Также был коммерческим директором ЗАО «Издательский дом «Бурда». Сейчас у него есть тоже бизнес, связанный с печатной продукцией.

Роман Дорошенко в 2011 году был номинирован на мремию «Медиа-менеджер России — 2011» в качестве коммерческого директора ИД «Бурда» «За увеличение оборота продаж журналов Издательского дома «Бурда» и инновационный подход к распространению изданий партнеров».

Burda работал в России с 1995 года и выпускал журналы Burda, Playboy, «Лиза», «Добрые советы», «Идеи вашего дома», различные кроссворды и т.д.

Дочь предпринимателя отличилась тем, что сняла на видео и выложила в Сеть, как плюёт на плакат о контрактной службе в ВС России, а затем глумится в ролике с «извинениями», оскорбляя Россию и президента.