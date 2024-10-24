Москва, 24 октября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В российской экономике после кризиса 2022 года сформировалась «новая реальность». Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что новая, посткризисная структура, возникшая как следствие адаптации и восстановления, отличается уменьшением добычи полезных ископаемых, в первую очередь энергоносителей, и существенным увеличением объёмов обрабатывающих производств, в том числе высокотехнологичных видов продукции.

«Потенциал аномально быстрого подъёма в реальном секторе экономики к середине 2024 года в первом приближении исчерпан», — указали эксперты ВШЭ, слова которых процитировало РБК.

Аналитики напомнили, что рост ВВП в прошлом году составил 3,6% с прогнозом 3,9% на 2024 год, но возможным снижением до 2,5% в следующем году.

Некоторые эксперты считают, что называть эту «реальность» стабильной ещё рано. По их мнению, текущие изменения могут быть временными. Отмечается, что восстановление экономики завершилось, а новыми факторами роста стали потребности оборонной отрасли и жилищное строительство.

Как сообщало ИА Регнум, Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия. Прогноз экономического роста РФ в 2025 году был также увеличен на 0,2%.

Ранее МВФ пересмотрел свой прогноз роста российской экономики в 2024 году, повысив его до 3,6%. При этом прогноз МВФ на 2025 год, напротив, был снижен на 0,2% и составил 1,3%. Фонд объясняет это замедлением частного потребления и инвестиций.

24 сентября глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.

Немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком считает, что Россия будет одной из трёх крупнейших экономик мира, наравне с Китаем и Индией. При этом, по мнению бизнесмена, США или Германия займут четвёртое место в списке.