Москва, 23 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Студенты Высшей школы экономики стараются помогать фронту, некоторые отправляются добровольцами в зону проведения спецоперации, рассказал ректор ВШЭ Никита Анисимов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Кадр из видео ИА Регнум

«Люди стали ездить, стали реагировать, стали подтягиваться студенты, говорить, что у нас есть сообщество. Мы считаем, что это самое правильное — быть вместе со своей страной. Потом пришли ребята, студенты, которые сказали — мы уходим добровольцами», — отметил ректор.

Анисимов указал, что представители вуза ездили в зону СВО, встречались там со своими студентами, привозили гуманитарную помощь, различные нужные на фронте вещи. Поначалу это было не систематизировано, но теперь работа выстроена. Так, внутри фонда СВР появилось отдельно отделение для добровольцев из ВШЭ.

«Мы объявили сбор. Этот сбор дал очень хорошие результаты. Мы на этот сбор сделали закупки… Это общий колл, поэтому, как и любой фонд, если ты считаешь, что это правильное дело, то это не принудиловка, не что-то обязательное. Знаете, я вот видел у одного из губернаторов в телеграм-каналах, рекомендацию сдать часть зарплаты туда-туда. Я другого главу имел в виду, но неважно… Мы здесь даже не рекомендовали, мы попросили. Мы сказали, что наши студенты добровольцами в конкретном подразделении выполняют долг. Вот видео, где они просят конкретно помочь дронами. Вот фонд. Мы не собираем наличные ещё что-то», — объяснил Анисимов.

Ректор также расскзаал, что не так давно состоялся выпуск военной кафедры и была поставлена выставка «Уголь Донбасса». Родители выпускников прошли по выставке, а отцы ребят, которые имеют отношение к армии, все пришли на выпуск своих детей в военной форме.

«Это было просто красиво. Если бы об этом писали наши журналисты и давали бы другие мемы про Высшую школу экономики, то это же высшая школа для экономики. Мы же строим с вами экономику завтрашнего дня. Экономику, в которой будут жить наши дети. Поэтому очень важно, чтобы она, конечно, была про нашу страну, чтобы она была для наших детей. Чтобы мы видели, какие люди её будут строить», — добавил Анисимов.

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