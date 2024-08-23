Москва, 23 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Тема ЕГЭ обсуждается в России не один год, у этого вида выпускных экзаменов есть как ярые противники, так и защитники. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов объяснил, почему в России такой формат проверки знаний школьников актуален и важен.

ИА Регнум Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов

Анисимов напомнил, что ЕГЭ даёт шанс выпускникам поступить в вуз в любом российском регионе. Если же изменить метод приёма абитуриентов на традиционные университетские вступительные экзамены, то многие субъекты лишатся студентов.

«Если у нас уйдёт ЕГЭ, то ни на Дальний Восток, ни в регионы Донбасса не поедет никто, кроме студентов из этих регионов. То есть мы отсечём доступность этих регионов, потому что нужно будет проводить экзамены, собственные университетские экзамены, на территории этих регионов. В Луганске, во Владивостоке, в Якутске. Вы представляете себе людей, которые поедут сдавать экзамены в Якутск, чтобы учиться дальше в Якутске? А по единому государственному экзамену можно поступить», — объяснил ректор ВШЭ.

По мнению Анисимова, очень важно делить два таких параметра как доверие к ЕГЭ и логику его «присутствия в России».

«На большой территории единство требований к олимпиадам школьников, к качеству подготовки выпускника в той или иной школе должно каким-то образом контролироваться. Если вы не проконтролируете обеспечение единого стандарта, который финансирует Российская Федерация, то грош цена единому стандарту. Это же логично. А второе вопрос образовательной миграции. Мы все говорим, что единый государственный экзамен это механизм траектории движения только из регионов в Москву. Но это не так», — указал он.

Ректор рассказал, что было приложено не мало усилий по созданию во Владивостоке кампуса мирового уровня, куда бы приезжали студенты из всех регионов. И, если бы вуз принимал только по собственным экзаменам, то ни победители Олимпиад, ни кто другой не поезал бы именно туда изучать, например, корейский язык. «Раскрутка» Восточного института Дальневосточного федерального университета заняла бы десятилетия, уверен Анисимов.

«Единый государственный экзамен делает для москвича доступным качественное образование во Владивостоке. Поэтому надо разделить две вещи. Доверие к единому государственному экзамену и его использование как инструмент образовательной миграции», — резюмировал ректор ВШЭ.

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