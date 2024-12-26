В 2022 году жизнь российского общества разделилась на «до» и «после», но нет времени даже думать о том, что устали. Так говорят студенты Высшей школы экономики, организовавшие собственную волонтёрскую организацию.

ИА Регнум

Небольшая группа инициативных молодых людей, начинавшая с поддержки страны и армии в соцсетях, теперь превратилась в деятельное движение, активисты которого помогают военным на фронте и в тылу. И лично ездят в зону боевых действий, рассказывает ИА Регнум лидер студенческого движения «Белый ворон», студент пятого курса гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, историк Антон Юхневский.

В декабре 2024 года у организации появилось собственное помещение, где волонтёры плетут маскировочные сети для военнослужащих. В своеобразный штаб превратился подвальчик одного из помещений Высшей школы экономики: руководство пошло навстречу, а рабочие в рекордный срок, всего за две недели, сделали капитальный ремонт.

Большая часть активистов «Белого ворона» — студенты ВШЭ, но есть и единомышленники из других вузов: студенты медицинских университетов, МГТУ им Н. Баумана, МГУ. Юхневский рассказывает, что к решению создать организацию его подтолкнул резкий раздел во мнениях в студенческой среде в начале СВО.

«Я собрал вокруг себя группу единомышленников. Примерно месяц мы прорабатывали концепт, в конце марта начали действовать. Так из маленького сообщества в соцсетях сейчас доросли уже до организации, которая помогает ВС РФ и гражданскому сектору, выезжает в зону СВО — в Донбасс, Харьковскую область, возит гуманитарные грузы», — вспоминает собеседник ИА Регнум.

Активисты «Белого ворона» организовали уже семь выездов — не только непосредственно в зону боевых действий, но и к военным в приграничье, в Брянскую область. В соцсетях объявляют сбор, покупают всё необходимое — и в путь.

Сперва у волонтёров не было транспорта. До Ростова или Белгорода, в зависимости от направления, добирались поездом, а потом уже договаривались с подразделениями, как доехать в Луганск, Донецк или Купянск. Сейчас стало полегче, у «Белого ворона» появилось несколько машин и много контактов.

Собеседник ИА Регнум рассказывает и о том, как появилось название организации.

«Скажу без лишней скромности, — с улыбкой говорит он, — мы сидели с товарищами, думали, идея пришла именно мне. Ворон — символ Высшей школы экономики. Но хотелось, чтобы был не просто ворон. Белый издревле — цвет чистоты, порядочности».

Фото из личного архива

Сам Антон родом из Твери. Рассказывает, что, в отличие от многих, происходящее на востоке Украины волновало, интересовало и присутствовало в его жизни с самого начала – с ноября 2013 года (начало протестов на майдане в Киеве. — Прим. ред.). Когда в Донбассе началось вооружённое противостояние, Антон и его мама собирали и отправляли мирным жителям и ополченцам гуманитарную помощь.

Поступая на историка, Юхневский хотел заниматься именно вооружёнными конфликтами конца XX — начала XXI веков. Поначалу его специальностью стали чеченские кампании и Северный Кавказ в целом. Но в итоге Антон стал африканистом. Теперь он изучает национально-освободительные войны в Африке во второй половине XX века, прежде всего Анголу, и историю обучения африканских студентов в СССР.

Пустынный Донецк и украинская «Фурия»

Сейчас «Белый ворон» активно занимается плетением маскировочных сетей. Работа — не из лёгких, признаётся собеседник агентства. Нужны новые люди.

«Если плести даже самую простую сеть, но огромную – три на шесть, а людей меньше пяти, это очень энергозатратно, уходит много времени», — отмечает Юхневский.

В организации большинство активистов — парни, но есть и девушки. Их привлечением активно занимается Ксения, студентка отделения компьютерной лингвистики «Вышки». Антон называет её «нашей звёздочкой» и удивительным человеком, который занимается, помимо прочего, творческими активностями — концертами и разными мероприятиями.

В поездки в зону СВО девушек, впрочем, не берут. Лидер движения уверен, что им нужна более серьёзная психологическая, медицинская и тактическая подготовка, хотя минимальную, сразу же оговаривается он, подготовку проходят все.

Пока волонтёры ни разу не попадали под обстрел, но однажды стали очевидцами, как был сбит украинский разведывательный беспилотник — «Фурия». При этом больше всего, рассказывает Антон, в поездках в Донбасс его впечатлило 27 августа 2023 года — День города в Донецке.

«Противник ещё не был отодвинут от города, стоял в Авдеевке. Весь день была канонада – с восьми утра, когда мы приехали, и до трёх часов дня, когда мы уезжали – только усиливалась. На улицах – ни души. Может, только машина проедет. В кафе люди есть, во дворах тоже, а сам город – пустынный. Когда в тот же день мы вернулись в Ростов, были просто поражены. Идёт жизнь, толпы людей, играет музыка, лето… Потрясающий контраст в несколько часов», — вспоминает студент.

Фото из личного архива

В Донецке он заранее договорился с руководством театра оперы и балета — мечтал попасть на экскурсию, театр молодой человек очень любит. Даже успел поработать в Москве в театре на Малой Бронной. А там директор рассказал молодым людям, как они под обстрелами давали бесплатные спектакли для горожан. «Меня поразили его слова: «Пока труппа играет – город живёт», — рассказывает Антон.

Все устали, но нужно идти до конца

Кроме Антона и Ксении в руководстве «Белого ворона» ещё несколько ребят: Владимир — студент исторического факультета «Вышки», участвующий и в гуманитарных выездах, и в остальной деятельности, Евгений — студент «Бауманки», тоже выезжающий в зону СВО, и Кирилл — заместитель Юхневского.

«Мы занимаемся тем, чем занимаемся, потому что там находятся наши люди. Наши друзья, знакомые, у кого-то родственники. Передать гуманитарную помощь, провести сбор, сплести сети – это меньшее, что мы можем сделать для них.

Как бы там ни было, я уверен, ребятам на фронте приятно понимать, что про них помнят, их ждут, им стараются помочь. Мы будем продолжать оказывать помощь фронту, пока идут боевые действия. Они сражаются за нас, и мы не вправе оставаться в стороне, делая вид, что ничего не происходит…» — говорит Кирилл в беседе с ИА Регнум.

Антон с ним согласен, он заверяет: нет времени говорить, что устали или выдохлись. При этом сам он мечтает поехать на море — с 2022 года всё никак не получается.

«Все устали от войны, но начатое дело нужно довести до конца. Сколько будет нужно — 10, 15,20 лет – мы понимаем, зачем мы это делаем. Мы боремся за нашу общую победу в войне, и, как говорил наш президент, проигрыш для России – потеря государственности.

Я жил жизнью обычного студента: учился, занимался спортом, развлекался иногда. Но сейчас, хотя я и не воюю, я стал частью общего, частью всего – мы живём этим, переживаем, ездим в зону боевых действий». — объясняет Юхневский.

И добавляет напоследок, что, возможно, эта работа иногда происходит в ущерб хорошим оценкам, но если мы не победим, хорошие оценки будут уже неважны.