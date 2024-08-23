Москва, 23 августа, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов рассказал о поддержке, которую вуз оказывает абитуриентам, в том числе детям и родственникам бойцов СВО.

ИА Регнум Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов

Так, в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ректор отметил, что в вузе действует программа «Социальный лифт», которая позволяет студентам из малых городов, из сёл, поступить в ВШЭ и учиться бесплатно.

«Мы за свой счёт принимаем в университет студентов из малых городов, из сёл. Есть специальные требования, что в этом населённом пункте должно быть не больше нескольких сотен тысяч человек населения. И тогда, если ребята не проходят на бюджет, то мы принимаем их за свой счёт в пределах определенной квоты. Точно так же мы поступили сейчас в отношении не только детей, но и родственников, участников специальной военной операции», — рассказал он.

Анисимов объяснил, что руководство вуза приняло решение, что если ребята не дотянули до бюджетного места, либо в рамках квоты, либо просто попали на полностью платную образовательную программу, то ВШЭ за свой счёт будет их учить.

По его словам, число желающих учиться в вузе заметно растёт именно среди родственников участников СВО — это братья, сёстры и другие члены семей бойцов. Поступают на онлайн-обучение и сами военные.

«Их сотни в этом году, почти 300 человек поступили по президентской квоте, и ещё около ста ребят из числа уже не детей, а родственников, сестры, братья и родственники, которые не прошли на бюджет, мы взяли за свой счёт. В этом году действительно 10 или 11 участников специальной военной операции поступили на образовательные программы, которые мы реализуем онлайн, потому что для участников специальной военной операции формат очного обучения в Высшей школе экономики сейчас неприемлем, они выполняют совершенно другие задачи и не могут реализовать себя в очном формате», — рассказал ректор.

Он отметил, что кадровая программа по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО «Время героев» оказалась непростой для командиров частей, так как бойцов приходилось отпускать на обучение вне части на долго время. В итоге ВШЭ предложила военным поступать именно на бесплатное онлайн-обучение, и многие этим воспользовались.

«Мы регулируем качество, мы отвечаем за диплом Высшей школы экономики, выданный выпускникам. В этом году прошло зачисление, с сентября мы начнём обучение и я с удовольствием вам расскажу о том, как они учились», — сказал Анисимов.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.