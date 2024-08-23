Москва, 23 августа, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Правительства на Западе, блокирующие своим вузам взаимодействие с университетами России, ещё поплачут. Об этом 23 заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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Отвечая на вопрос, удалось ли науке в России сохранить международные связи, он ответил, что она во многом находится над границами. По его словам, если наука не начинает влезать в переоценку ценностных параметров, то эти связи работают сами по себе.

«Если кому-то правительство блокирует взаимодействие с университетами в России — Бог судья, ещё поплачут. Но взаимодействие между учёными работает», — сказал Анисимов.

Он отметил, что отказ от доступа к коммуникации приводит к остановке в развитии и самоуспокоению.

«Если ты всё время не находишься в движении, ты не можешь стоять на месте. Эта дорожка унесёт тебя назад», — добавил ректор.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что страна будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на ограничения Запада. Глава государства добавил, что Россия будет развивать не только контакты, но и собственную науку. При этом важно, чтобы все фундаментальные научные заделы получили развитие и позволили сформировать новые отрасли и рынки, подчеркнул он.