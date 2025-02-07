Москва, 7 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. В Москве 67-летний профессор ведущих вузов страны НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В Ломоносова отдал мошенникам 24 миллиона рублей, вырученные после продажи квартиры в столице. Аферисты запугали профессора Михаила Ульянова, убедив в том, что с его счета якобы переводятся денежные средства на Украину. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

orsot.ru Михаил Ульянов

6 февраля в один из отделов полиции Москвы обратился 67-летний профессор Михаил Ульянов. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой преступления. Михаил Васильевич рассказал, что вечером 28 января ему начали звонить неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками разных федеральных ведомств. Один из звонивших, который представился сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, сообщил профессору, что с его счета пытались перевести 440 000 рублей на Украину.

«Потерпевший профессор Михаил Ульянов поверил в легенду мошенников и стал выполнять их требования. Профессора запугали тем, что с его счета якобы отправляют деньги на Украину. Мужчину убедили, что для того, чтобы избежать проблем с законом и сохранить свои сбережения, необходимо передать их курьеру якобы для размещения в специальной резервной ячейке ЦБ РФ. Профессор снял со счетов 24,2 млн рублей, которые выручил с продажи квартиры, и в назначенный день передал деньги неизвестному мужчине», — рассказал собеседник агнества.

Спустя некоторое время профессор понял, что стал жертвой телефонных мошенников, и направился в полицию, чтобы написать заявление на преступников. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Михаил Ульянов — доктор технических наук, профессор факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор кафедры алгоритмических языков МГУ, профессор МГТУ им Н. Э. Баумана и ведущий научный сотрудник ИПУ РАН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 86-летняя пенсионерка за год перевела мошенникам почти 90 млн рублей.