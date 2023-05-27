Материалы с тегом «Мевлют Чавушоглу»
МИД Турции: заявления оппозиции о санкциях отпугнули туристов из России
В мае власти Турции недосчитались почти одного миллиона российских туристов после заявления главы оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении РФ. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала...
27 мая 2023
Оппозиция в Турции сможет без труда договориться с США, считает эксперт
Турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом 13 мая заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что американский президент в личных беседах пытался...
13 мая 2023
МИД Турции: ЕС и США не покроют убытков страны от потери туристов из России
Европейский союз, Соединённые Штаты Америки или Североатлантический альянс откажутся покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России из-за поведения оппозиции и её обещаний ввести антироссийские санкции. Об этом 13 мая заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала VTV...
13 мая 2023
Глава МИД Турции назвал ложными заявления о вмешательстве России в выборы
Утверждения турецкой оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы, являются ложными и несправедливыми. Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk. Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил...
13 мая 2023
В Кремле отказались говорить о ходе переговоров по зерновой сделке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки, которые продолжаются в Турции. «Было бы неверно говорить о каких-то новостях, когда разговор идёт в Стамбуле», — сказал представитель Кремля, призвав дождаться новостей с полей...
11 мая 2023
Турция рассчитывает на продление зерновой сделки на два месяца
На переговорах по зерновой сделке в Турции обсуждается возможность её продления на два месяца. Власти Турции надеются, что этот результат будет достигнут, заявил журналистам 10 мая глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. «Надеюсь, что переговоры приведут к позитивному исходу. В конечной точке возможны...
10 мая 2023
Глава МИД Турции обсудит нормализацию отношений с Сирией в Москве
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу посетит Москву, где обсудит нормализацию отношений с Сирией. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства. Согласно опубликованным данным, глава МИД Турции посетит Москву с 9 по 10 мая. В ходе зарубежной поездки, как...
9 мая 2023
Чавушоглу оценил заявления турецкой оппозиции об антироссийских санкциях
Заявления оппозиции Турции о том, что стране необходимо ввести антироссийские санкции, — рискованные для экономики и энергетики республики. Об этом 7 мая глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в интервью телеканалу Habertürk. «Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и...
7 мая 2023
В Турции рассказали о предложении США отправить ЗРК С-400 на Украину
Соединённые Штаты предлагали Турции отправить купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 на Украину. Об этом 7 мая в интервью Habertürk сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что просьбы, касающиеся ЗРК С-400, от...
7 мая 2023
Чавушоглу сообщил о планах посетить Россию
Москва официально подтвердила Анкаре, что переговоры по Сирии пройдут 10 мая. От Турции на переговоры поедет глава МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом он сообщил 5 мая в интервью турецким СМИ. «Утром мы проведём всесторонние переговоры, а уже днём беседу с уважаемым господином [главой МИД РФ Сергеем ]...
5 мая 2023
Чавушоглу отозвал свою статью для журнала The Economist
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отозвал свою статью для британского журнала The Economist из-за нападок этого издания на Турцию. Об этом 4 мая сообщил телеканал TRT. Статья Чавушоглу должна была быть опубликована в следующем номере журнала, однако нынешний номер был выпущен с...
5 мая 2023
Турция частично закрыла своё воздушное пространство для армянских самолётов
Власти Турции закрыли своё воздушное пространство для самолётов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом в среду, 3 мая, в эфир телеканала NTV сообщил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в...
3 мая 2023
В МИД Турции заявили, что зерновая сделка не выполняется из-за США
Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за действий США и Великобритании, турецкие банки могут стать участниками механизма сделки, но только если получат гарантии, что сами в свою очередь не попадут под санкции, заявил 28 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Продолжаются ли...
28 апреля 2023
Лавров отказался комментировать президентскую кампанию в Турции
Глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать ход президентской кампании в Турции, чтобы не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Об этом он заявил 7 апреля на пресс-конференции в Анкаре. Российский министр и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели переговоры, после чего...
7 апреля 2023
Глава МИД Турции призвал провести прозрачное расследование взрывов на СП
Власти Турции выступают за проведение открытого и прозрачного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2». Об этом 7 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России...
7 апреля 2023
Чавушоглу заявил, что в Турции ожидают роста потока туристов из России
Туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой, и в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России. Об этом 7 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Конечно, в этом году...
7 апреля 2023
Чавушоглу выступил за мирный договор между Арменией и Азербайджаном
Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару турецкая сторона отметила необходимость скорейшего заключения договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом 7 апреля сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу. «Обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал...
7 апреля 2023
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу невыполнение ООН условий пакетной зерновой сделки. Об этом глава российского дипломатического ведомства заявил 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров. «Российская часть этого пакета, которая...
7 апреля 2023
Лавров и Чавушоглу обсудили Украину и зерновую сделку
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Об этом Чавушоглу заявил 7 апреля на пресс-конференции после переговоров с российским министром иностранных дел. Известно, что сначала главы МИД двух стран провели беседу тет-а-тет, а затем...
7 апреля 2023
Лавров и Чавушоглу провели в Анкаре ужин без галстуков
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию начался с рабочего ужина без галстуков. Об этом сообщила 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. «Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры», — написала...
7 апреля 2023