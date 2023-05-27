Анкара, 27 мая, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В мае власти Турции недосчитались почти одного миллиона российских туристов после заявления главы оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении РФ. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Согласно данным минтуризма, в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов», — сообщил дипломат.

По его словам, в заявлениях Кылычдароглу не было никакой пользы.

Согласно данным турецкого министерства туризма, опубликованных накануне, с января по апрель Турцию посетили более 11 млн туристов. Первое место заняли граждане России — 1,15 млн человек.

В начале мая Мевлют Чавушоглу подчёркивал, что заявления оппозиции Турции о том, что стране необходимо ввести антироссийские санкции, — рискованные для экономики и энергетики республики. Позднее он добавил, что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки или Североатлантический альянс откажутся покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России из-за поведения оппозиции и её обещаний ввести антироссийские санкции.