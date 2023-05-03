Анкара, 3 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Власти Турции закрыли своё воздушное пространство для самолётов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом в среду, 3 мая, в эфир телеканала NTV сообщил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолёты в нашу стану при необходимости, но пролёт лайнеров через наше пространство не позволим», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу заявил, что такое решение было принято «в связи с провокациями» со стороны Армении против Турции и Азербайджана и пригрозил «другими мерами».

В конце апреля Россия и Турции договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов. Подобное решение было принято в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.