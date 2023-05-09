Анкара, 9 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу посетит Москву, где обсудит нормализацию отношений с Сирией. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Согласно опубликованным данным, глава МИД Турции посетит Москву с 9 по 10 мая.

В ходе зарубежной поездки, как отметили в пресс-службе, Чавошоглу намерен обсудить нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском, борьбу с терроризмом, политический процесс и гуманитарные проблемы, включая добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию.

Уточняется, что турецкий министр рассчитывает провести ряд двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Москва официально подтвердила Анкаре, что переговоры по Сирии пройдут 10 мая. Он добавил, что неизвестно, кто будет представлять Тегеран.