Анкара, 7 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предлагали Турции отправить купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 на Украину. Об этом 7 мая в интервью Habertürk сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что просьбы, касающиеся ЗРК С-400, от Вашингтона Анкара получала неоднократно.

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя», ― сказал Чавушоглу.

Он пояснил, что Вашингтон требовал предоставить США контроль над С-400. Однако такое предложение затрагивает независимость Турции, поэтому Анкара ответила отказом.

«Если бы [Анкара] была покладистой, не имела тех проблем с Вашингтоном, которые имеет сейчас», ― подчеркнул глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, со дня подписания контракта Турции с Россией на поставку С-400 отношение США к этому было максимально отрицательным. Предварительно Вашингтон заморозил участие Анкары в программе по закупкам и производству истребителей пятого поколения F-35.

Первый полк С-400 Россия поставила Турции в 2019 году. Как заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, приобретённые у России С-400 никому не угрожают, а используются только для защиты в случае возникновения желания у кого бы то ни было направить на страну ракеты.

Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в феврале 2023 года заявил, что в Москве не видят нерешаемых задач в вопросе поставки второго полка ЗРК турецкой стороне.