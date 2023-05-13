Анкара, 13 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Европейский союз, Соединённые Штаты Америки или Североатлантический альянс откажутся покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России из-за поведения оппозиции и её обещаний ввести антироссийские санкции. Об этом 13 мая заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала VTV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пустой отель в Турции

11 мая кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, который является главным конкурентом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, пообещал переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад.

«Кемаль Кылычдароглу обещает присоединиться к санкциям Запада. И что получится доказать этим? В чем польза нам?» — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, из-за заявлений Кылычдароглу в мае россияне отдали предпочтение отдыху в ОАЭ, Таиланде и Египте, а не Турции.

«Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте», — добавил дипломат.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что заявления оппозиции Турции о том, что стране необходимо ввести антироссийские санкции, — рискованные для экономики и энергетики республики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции заявил, что утверждения турецкой оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы, являются ложными и несправедливыми. Он добавил, что выборы в Турции всегда были прозрачными, а сейчас страна нуждается в стабильности как никогда.