Анкара, 7 апреля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу невыполнение ООН условий пакетной зерновой сделки. Об этом глава российского дипломатического ведомства заявил 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров.

РИА Новости Владимир Песня Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров.

«Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин Гутерриш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно», — сказал Лавров.

Также дипломат отметил, что несмотря на договорённости, сохраняются и даже ужесточаются препоны на пути финансирования, логистического оформления и страхования экспорта российской продукции.

Как сообщалось ранее, 6 апреля глава МИД России по приглашению турецкого коллеги прибыл с визитом в Анкару. На повестке переговоров, помимо зерновой сделки, — вопросы энергетики, ситуация вокруг Нагорного Карабаха и турецко-сирийские отношения. Визит Лаврова начался 6 апреля с рабочего ужина без галстуков.