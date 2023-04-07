Анкара, 7 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Украине. Об этом Чавушоглу заявил 7 апреля на пресс-конференции после переговоров с российским министром иностранных дел.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Известно, что сначала главы МИД двух стран провели беседу тет-а-тет, а затем состоялась встреча делегаций.

«Безусловно, тема Украины была одной из обсуждаемых на наших встречах», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция ожидает завершения боевых действий через переговорный процесс на основе международного права.

Кроме того, стороны обсудили реализацию зерновой сделки. По словам главы МИД Турции, соглашение важно не только для поставок зерна и удобрений из России и Украины, но и для уменьшения последствия мирового продовольственного кризиса.

«Солидарны в том, что необходимо устранить препятствия для поставок российских удобрений», — заявил Чавушоглу.

Он также сообщил о необходимости устранения препятствий для выхода российской агропродукции на мировые рынки. В частности, по этому вопросу работают Анкара и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Лаврова в Турцию начался 6 апреля с рабочего ужина без галстуков. На повестке дня визита Лаврова в Анкару также вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю, энергетику и туризм.