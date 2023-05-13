Анкара, 13 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом 13 мая заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что американский президент в личных беседах пытался отказаться от своих публичных заявлений об «устранении» турецкого коллеги от власти.

По словам эксперта, в настоящее время правящий блок отдаёт приоритет во внешней политике не США, а Великобритании и России. Речь идёт о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, разведки газа в Средиземноморье. Аналитик отметил, что Эрдоган любит использовать свои личные связи в международных отношениях. Он уточнил, что отношения между США и Турцией были намного лучше при Дональде Трампе.

«Можно упомянуть о проблемах нынешнего правительства с президентом Байденом. Позиция нынешнего турецкого правительства в отношении НАТО и американских баз в Турции ясна, никаких серьёзных изменений в военно-стратегическом плане не будет», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Озера, оппозиция ставит своей главной целью во внешних связях интеграцию с ЕС. Он также отметил, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и его команда не считают правильными личные подходы в политике, и в ближайшее время не составит труда договориться с администрацией Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, Соединённые Штаты Америки или Североатлантический альянс откажутся покрыть убытки Турции от потери туристического потока из России из-за поведения оппозиции и её обещаний ввести антироссийские санкции. По его словам, из-за заявлений Кылычдароглу в мае россияне отдали предпочтение отдыху в ОАЭ, Таиланде и Египте, а не Турции.