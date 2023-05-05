Анкара, 5 мая, 2023, 22:12 — ИА Регнум. Москва официально подтвердила Анкаре, что переговоры по Сирии пройдут 10 мая. От Турции на переговоры поедет глава МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом он сообщил 5 мая в интервью турецким СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Утром мы проведём всесторонние переговоры, а уже днём беседу с уважаемым господином [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что неизвестно, кто будет представлять Тегеран. Дипломат отметил, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, вероятно, отправится в африканское турне с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в Москве готовят переговоры с участие глав МИД Сирии, Турции, Ирана и РФ. По предварительной информации, основной темой переговоров будет урегулирование в Сирии.