Анкара, 7 апреля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию начался с рабочего ужина без галстуков. Об этом сообщила 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

«Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня рабочий ужин, завтра переговоры», — написала Захарова.

На фотографиях, которые были выложены в Telegram-канале Захаровой, Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу были без галстуков.

Как сообщалось ранее, 6 апреля глава МИД России по приглашению турецкого коллеги прибыл с визитом в Анкару. В ходе визита планируется обсуждение вопросов энергетики. Кроме того, министры иностранных дел затронут ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки. Также на повестке визита стоят вопросы нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и диалог Анкары и Дамаска.