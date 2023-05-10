Анкара, 10 мая, 2023, 20:28 — ИА Регнум. На переговорах по зерновой сделке в Турции обсуждается возможность её продления на два месяца. Власти Турции надеются, что этот результат будет достигнут, заявил журналистам 10 мая глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Shadati/XinHua/Global Look Press Судно с украинским зерном проходит через пролив Босфор в Стамбуле

«Надеюсь, что переговоры приведут к позитивному исходу. В конечной точке возможны переговоры президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана] с уважаемым [президентом России Владимиром] Путиным. Рассчитываем на результат в виде продления сделки минимум на два месяца», — сказал Чавушоглу.

Как сообщалось ранее, 10 и 11 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины ООН и Турции, в ходе которых будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки.

ООН, Украина и Турция ожидают, что Москва даст согласие на продление сделки. Россия со своей стороны требует полного выполнения условий, которые содержатся в тексте подписанного в 2022 году соглашения и касаются в том числе разблокировки экспорта зерна, а также иных вопросов. Требования России систематически игнорируются, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ход переговоров призвал дождаться их результатов, отметив, что требования России всем известны и что позиция Москвы является вполне последовательной.