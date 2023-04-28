Анкара, 28 апреля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Российская часть зерновой сделки не выполняется из-за действий США и Великобритании, турецкие банки могут стать участниками механизма сделки, но только если получат гарантии, что сами в свою очередь не попадут под санкции, заявил 28 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мевлют Чавушоглу

«Продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки? Продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании. Они говорят, что не применяют санкции против этой сделки, но их банки не сотрудничают», — заявил Чавушоглу в интервью TRT.

Турецкие банки могут стать посредниками для осуществления финансовых операций в рамках зерновой сделки, но Анкаре нужны гарантии, что они не попадут под санкции, отметил министр. Этот вопрос обсуждается с представителями профильных ведомств США и Великобритании, добавил он.

Турецкие СМИ 28 апреля сообщили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время, по этой информации, вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.

Зерновая сделка ранее была продлена до 18 мая 2023 года. В Кремле и МИД России отмечали, что дальнейшее продление будет зависеть от выполнений той части условий, в которых заинтересована Россия. Сейчас ни одно из данных России при заключении сделки обещаний не выполняется, перспективы у сделки «не очень хорошие», отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия требует выполнения всех условий сделки, на которых она заключалась в 2022 году. Это переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирование активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.