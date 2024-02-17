Материалы с тегом «Камала Харрис»
Зеленский заявил, что без оказания помощи США не будут партнёром Украины
Если США перестанут оказывать Украине военную помощь, это будет означать, что они больше не являются стратегическим партнёром Украины, заявил 17 февраля на пресс-конференции в Берлине глава киевского режима Владимир Зеленский. После встречи с вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский заявил...
17 февраля 2024
Зеленский провёл встречу с вице-президентом США
Вице-президент США Камала Харрис и глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт киевское издание «Страна. ua». Подробности беседы не сообщаются. После её завершения Харрис сказала, что власти США продолжат поддержку...
17 февраля 2024