Вашингтон, 10 января, 2025, 04:15 — ИА Регнум. Часть американцев, потерявших своё жильё из-за пожаров в Лос-Анджелесе, не получат страховые выплаты, так как страховщики перестали предлагать им своим услуги ранее. Об этом 9 января заявила вице-президент США Камала Харрис на брифинге, посвящённом пожарам в Калифорнии, где она участвует вместе с президентом США Джозефом Байденом.

skeezy Лесной пожар

«К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали и будут затронуты, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять, и надеюсь, что можно будет как-то решить эту проблему, потому что эти семьи, многие из них, в противном случае не будут иметь ресурсов для восстановления каким-либо ощутимым образом», — пояснила Харрис.

По данным властей штата Калифорния, страховые компании в период с 2020 по 2022 годы отказались от продления страховых полисов для 2,8 владельцев домов в Калифорнии. 531 тысяча таких владельцев проживают в округе Лос-Анджелес, пострадавшем от пожаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 13 тыс. гектаров, президент США Байден назвал самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Политик уточнил, что из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тысяч человек.

Огонь уничтожил более шести тысяч строений и привел к гибели как минимум шести человек. Локализовать пожары не удаётся, несмотря на то, что ветер, способствующий распространению пламени, стал слабее. Местные власти запросили помощи у пожарных из соседних округов, кроме того, к ним направились сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые сделали невозможным использование авиации, а пожарные гидранты в наиболее пострадавшем районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Потери страховых компаний от пожаров в Калифорнии могут составить $20 млрд при общем ущербе около $50 млрд. При этом накануне ущерб страховщиков оценивался в два раза меньше — в 10 млрд долларов. Резкое увеличение оценки связано, по мнению аналитиков, с быстрым распространением пожара на новые районы на фоне ограниченных успехов пожарных в борьбе с огнём.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре.

Президент США Байден 8 января объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелес было направлено 10 военных вертолётов.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв, его призвали вернуться в Россию из США. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына президента США.