Лондон, 19 января, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет продвинуть кандидатуру лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа на пост премьер-министра Великобритании. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Stephen Lock/Global Look Press Найджел Фараж

«Члены команды Дональда Трампа в Белом доме помогают Найджелу Фараджу баллотироваться на пост премьер-министра Великобритании в отместку за то, что лейбористы поддерживали на выборах президента его оппонента, действующую вице-президента США Камалу Харрис«, — указано в публикации.

В издании утверждают, что помощники Трампа? предположительно? провели встречу с членами партии Reform UK в Лондоне, чтобы обсудить предстоящие выборы. Сам Фарадж также сообщил, что ежедневно поддерживает контакты с командой республиканца.

В публикации также указано, что действующего премьер-министра Кира Стармера могут поставить «в конец очереди» мировых лидеров на предстоящей инаугурации избранного президента.

«Новая администрация может ещё больше унизить сэра Стармера, отклонив назначение лорда Питера Мандельсона послом Великобритании в США», — также отмечено в статье.

Помимо этого источник сообщил о планах Трампа нанести официальный визит в Великобританию, однако направиться напрямую в Букингемский дворец, игнорируя британское правительство.

Как передавало ИА Регнум, 1 января американский миллиардер Илон Маск назвал партию Reform UK последней надеждой Британии. Эту политическую силу Фарадж создал в 2018 году для пропаганды брексита (выхода Соединённого Королевства из состава ЕС). Ранее Reform UK имела название Brexit Party.

3 января Маск также призвал подать в отставку Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек. Миллиардер уточнял, что в отношении политика следует предъявить обвинения в соучастии «в ужаснейшем массовом преступлении в британской истории».

Маск также поддержал публикацию в соцсетях, в которой содержался призыв к королю Британии Карлу III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы.