Москва, 18 марта, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин спас жизнь своему американскому коллеге Дональду Трампу, поддержав кандидатуру Камалы Харрис во время избирательной гонки в США. Об этом 18 марта заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Global Look Press/Kenny Holston/The New York Times Камала Харрис

«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему жизнью за то, что он поддержал Харрис», — рассказал он журналистам.

Ранее, в сентябре 2024 года, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин заявил, что фаворитом Москвы на последних президентских выборах в США был предыдущий глава Белого дома Джо Байден, однако после его выхода из предвыборной гонки Кремль решил поддержать Харрис.

Российский лидер добавил, что у нее заразительный смех и можно сделать вывод, что у нее всё хорошо. Затем глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что слова поддержки от президента России были шуткой. Он отметил, что Путин уже не раз прибегал к такому во время своих выступлений и интервью.

Кроме того, на жизнь Трампа несколько раз покушались. Первый раз его пытались убить 13 июля, во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, но стрелок лишь ранил его в ухо, а самого нападавшего Томаса Мэттью Крукса ликвидировали. Второе покушение произошло 15 сентября, когда Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Правоохранители в ходе расследования задержали Уэсли Рута и предъявили ему обвинение.